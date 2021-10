Salon du Mariage : les futurs mariés ont rendez-vous à Saint-Lô

L'occasion pour les futurs mariés de rencontrer en un seul et même lieu tous les professionnels du mariage : bijoutiers, photographes, fleuristes, traiteurs, prêt-à-porter homme/femme, robes de mariée, décoration de la salle, animations, une agence de voyage, un village de créateurs et bien d'autres.



Des défilés seront proposés à 14h30 et 17h le samedi et à 11h, 14h30 et 17h le dimanche.



Le salon sera ouvert de 10h à 19h, les deux jours et sans interruption. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.



Ecoutez, Muriel Delacroix, Directrice du Parc des Expositions et organisatrice de l'événement.

