Hockey: les Dragons de Rouen enchaînent avec un déplacement à Bordeaux

Ce sera donc le match retour entre ces deux équipes qui s'étaient déjà rencontrées le 24 octobre dernier lors de la 6ème journée pour une victoire des Rouennais 4-2 sur leur glace de l'Ile Lacroix.

Ce match sonnait comme les retrouvailles pour plusieurs anciens joueurs Jaunes et Noirs comme Julien Desrosiers, Francis Charland et Jonathan Janil tous trois partis cet été mais aussi d'autres comme Sebastian Ylonen, Lionel Tarantino et Peter Vallier ayant déjà porté le chandail floqué du Dragon.

Si les Normands sont aujourd'hui à la 5ème place du classement, les Bordelais sont quant à eux 9ème après avoir longtemp été en haut du tableau. Les victoires du début de saison se sont un taries depuis et les Boxers restent sur une défaite chez les Gothiques d'Amiens (5-4) lors de la dernière journée.

Un match qu'il faudra remporter à l'exterieur même si les Dragons voyagent mal en ce moment avec seulement deux victoires et quatre défaites sur les six dernières sorties.