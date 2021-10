Sortir en région: mercredi 1er juin

5ème journée du festival Jazz sous les pommiers à Coutances, les concerts officiels débutent dès 18h avec les élèves du Lycée Jacques Prévert de Coutances, le dernier concert débutera à 00h30 aux Unelles, rendez-vous également dans la soirée à la salle Marcel Elie et au théâtre municipal.

Vendredi de 16h à 19h, Tendance Ouest sera en direct du café-concert Le Poulallier, rue Geoffroy de Montbray à Coutances.





Ce soir concert du groupe régional Wine au Cargö, les normands présentent sur scène leur 1er album dès 19h au 9 cours Caffarelli.

Le Cargö offre la possibilité à de nombreux groupes normands de jouer sur leur scène tout au long de cette semaine



A Granville, venez découvrir les stands du village du Défi des Ports de pêche jusqu'à 19h. Au coeur du village des pêcheurs, des expositions sur les bateaux historiques, mais aussi de quoi régaler vos papilles avec les démonstrations culinaires et dégustations de produits de la mer. Assistez aussi aux régates dans la baie de Granville ou sur écrans géants.





Sur la plage de Merville-Franceville venez découvrir une nouvelle pratique, le « longe côte », vous marchez en groupe avec de l'eau jusqu'au dessus de la taille comme pour une randonnée sur la terre ferme, vous pouvez même utiliser une pagaie pour vous aidez dans vos mouvements, il est également conseillé de porter des chaussons et une combinaison puisque la mer est autour de 14°c à Merville-Franceville, rendez-vous ce soir et vendredi à 18h30





Vous pouvez aussi profiter de ce mercredi pour découvrir le Haras National de St Lô, des visites de 45 minutes sont organisées par l'office du tourisme entre 14h et 18h, l'occasion de découvrir les différentes races de chevaux, les bâtiments remplis d'histoire, les lieux d'entrainements et l'écurie-musée.



Demain dans votre agenda, vous retrouverez les sorties de votre jeudi de l'ascencion