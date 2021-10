Hockey: les Dragons mettent fin à la série des Albatros

Malgré un début de match dominateur coté Jaune et Noir, ce sont les Bretons qui ouvrent le score dans ce match après quatre minutes de jeu sur une belle insertion de Graham Avenel dans la défensive rouennaise et qui trompe Dany Sabourin. Les Rouennais continuent de pousser mais ne parviennent pas à égaliser au cours de ce premier tiers temps 1-0.

Il faut donc attendre le début du 2ème tiers temps et la 2ème minute pour voir les Normands égaliser après un bon lancer à la bleue du capitaine Patrick Coulombe. Les deux équipes restent donc à égalité pendant tout le deuxième tiers temps dans un match qui semble pouvoir basculer de chaque coté d'un moment à l'autre.

Le match bascule définitivement au tout début du 3ème tiers. Après une supériorité obtenue en fin de 2ème tiers, les Rouennais prennent l'avantage au bout de 55 secondes de jeu après un bon jeu à trois entre Patrick Coulombe, Marc-André Thinel et Olivier Labelle pour ce dernier qui envoi le palet au fond des filets seul dans l'enclave.

Le plus dur semble être fait pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui vont faire le break à la 13ème minute par Loic Lampérier avant que François-Pierre Guenette ne heurte le poteau juste après. La soirée se terminera sur un but de Damien Raux moins de trois minutes plus tard sur un rebond d'un lancer de Florian Chakiachvili en infériorité numérique.

Au classement, les Rouennais récupèrent une place et occupent maintenant la 5ème place avant la prochaine rencontre de la 21ème journée mardi 19 janvier chez les Boxers de Bordeaux.