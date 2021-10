Il faudrait changer de serviette de bain tous les 3 jours !

Si vous aviez encore l'impression de commencer votre journée frais comme un gardon après avoir utilisé une serviette de bain vieille d'une semaine, vous allez vite changer d'état d'esprit !

Il peut traîner des peaux mortes, champignons, bactéries, salive et bien plus encore... même si, on se rassure, la plupart ne sont pas dangereux pour votre santé.

Mais selon les scientifiques, il est important de changer régulièrement votre linge de salle de bains, ne pas dépasser les 3 utilisations dans la semaine et ne pas les partager avec la famille.

C'est pas une bonne nouvelle, ca veut dire encore une machine en plus dans la semaine et franchement jusqu'ici très peu de personne appliquent ces conseils et elles se portent bien, et ça aide à booster nos défenses immunitaires, non ?