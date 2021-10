Le truc à faire en sortant de la douche pour plus de confiance en soi

Peut être que chez vous, à peine sortie de votre bain, vous vous enroulez dans votre peignoir et vous évitez votre reflet dans le miroir...

Mais d'après plusieurs psychologues interviewés par Yahoo Health, vous avez tout faux !

Ils recommandent plutôt de se regarder dans la glace tous les jours après la douche.

Pourquoi ?

Le fait de s'observer en tenue d'Eve permettrait d'augmenter la confiance en soi. En fait vous allez être désensibilisé, petit à petit, vous aurez une vision moins négative de votre corps.

Si nous évitons notre reflet dans la glace c'est parce qu'on se concentre sur nos défauts et on a tendance à se comparer aux autres.



Le conseil du jour c'est donc de s'observer dans le miroir et de nommer cinq petites choses à propos de nous pour lesquelles nous sommes reconnaissants.

Cela peut simplement être la couleur de votre vernis à ongles sur les orteils par exemple. Si vous n'y arrivez pas, essayez de penser aux compliments que vous avez reçus dans le passé.

L'exercice peut sembler anodin mais d'après les experts, il peut réellement faire la différence !