Zurich (AFP). Fifa: la chambre d'instruction juge les suspensions de Platini et Blatter insuffisantes

"La chambre d'instruction a l'intention de lancer la procédure d'appel contre la décision contre M. Blatter et M. Platini au comité d'appel de la Fifa", a indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP Andreas Bantel, porte-parole de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la Fifa; la justice interne de l'instance suprême du football. Cette dernière est composée de deux organes: la chambre d'instruction, soit les enquêteurs-procureurs qui avaient requis la radiation à vie; et la chambre de jugement, qui avait prononcé la suspension de huit ans. En clair, les juges instructeurs de la Fifa considèrent donc que la corruption, finalement écartée des charges retenues contre le Suisse de 79 ans et le Français de 60 ans, doit toujours être prise en compte. Les magistrats de la Fifa qui avaient rendu le verdict le 21 décembre ont principalement mis en avant les fautes "d'abus de position" et de "conflit d'intérêts". Blatter et Platini, jusqu'ici les deux personnages les plus puissants de la planète football, sont tombés en raison du paiement controversé de 1,8 million d'euros du Suisse au Français en 2011 pour un travail de conseiller achevé en 2002 sans contrat écrit. - Platini venait de faire appel - Cette sanction a conduit Platini à annoncer le 7 janvier qu'il renonçait à briguer la présidence de la Fifa, faute de temps pour épuiser les recours possibles avant le scrutin toujours fixé au 26 février à Zurich. L'annonce par la chambre d'instruction de son intention d'interjeter appel survient alors que Platini a déposé lundi en fin d'après-midi son appel auprès de la chambre des recours de la Fifa pour tenter de faire lever sa suspension de 8 ans, comme l'a indiqué son entourage à l'AFP mardi matin. Platini, une fois la décision de la chambre des recours connue, pourra éventuellement se tourner vers le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne (Suisse), le dernier échelon de la justice sportive. L'ancien joueur vedette de la Juventus dénonce un procès politique pour l'empêcher de se présenter à la présidence de la Fifa. Le nom d'Andreas Bantel, porte-parole de la chambre d'instruction, n'est pas tout à fait inconnu du grand public. Il avait déclaré le 11 décembre au site de Lequipe.fr: "Platini va sûrement être suspendu plusieurs années, et en ce qui concerne Blatter, il n'y a pas de différence entre une suspension de quelques années ou une suspension à vie". Bantel avait ensuite assuré que la publication de cette interview était "non autorisée". - Cinq candidats en lice - Platini, suspendu de sa fonction de président de l'UEFA à six mois de l'Euro-2016 en France, s'était déclaré candidat à la présidence de la Fifa le 29 juillet pour laquelle il faisait figure d'archi-favori. L'ex-triple Ballon d'Or avait pour lui d'avoir réclamé, les yeux dans les yeux, le 28 mai, le départ de Blatter, alors que la Fifa était cernée par les procédures judiciaires sur fond de scandales de corruption à grande échelle. Réélu le 29 mai pour un 5e mandat, Blatter avait remis son mandat à disposition le 2 juin sous la pression des évènements. L'ultime ambition de Blatter était de rester en poste jusqu'au 26 février et l'élection de son successeur. Aujourd'hui, il n'y a plus que cinq candidats en lice: l'ancien membre de la Fifa Jérôme Champagne, le secrétaire général de l'UEFA Gianni Infantino, l'homme d'affaires sud-africain Tokyo Sexwale, le prince jordanien Ali et le président de la Confédération asiatique Cheick Salman Bin Ebrahim Al Khalifa. Les appels en interne à la Fifa ne sont pas les seules procédures en cours. La justice suisse s'intéresse également à Platini et Blatter. L'ancien capitaine des Bleus avait été entendu fin septembre sous l'équivalent du statut de témoin assisté. Et une procédure pénale, équivalente à une mise en examen, vise Blatter au sujet du paiement de 1,8 million d'euros mais aussi pour un "contrat défavorable à la Fifa" sur les droits de retransmission télévisée locaux des Mondiaux 2010 et 2014.

