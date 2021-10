San Francisco (AFP). Salon CES de Las Vegas: le tourne-disque fait son retour

Après des années de domination des CD et de la musique en ligne, les ventes de disques vinyles sont "en feu" et Sony travaille dur pour répondre à la demande, a relevé à Las Vegas Mike Fasulo, un responsable du géant japonais de l'électronique, reflétant les impressions de beaucoup d'autres fabricants présents à Las Vegas. Toute une série d'appareils combinant des aspects modernes avec une apparence vintage est notamment exposée au CES sur le stand de Victrola, une marque qui date de plus d'un siècle et a été récemment rachetée par Innovative Technology, une entreprise ayant des bureaux aux Etats-Unis et à Hong Kong. "Il y a quelque chose de rétro dans le vinyle qui inspire la nostalgie chez chacun de nous", indique à l'AFP Guillermo Moncada, qui représente Innovative sur le stand. "Nous avons grandi avec les collections de vinyles de nos parents, et notre génération les collectionne maintenant", note ce trentenaire, "nous avons une relation personnelle au vinyle, contrairement au fichier MP3" d'un titre téléchargé en ligne. - Combiner vintage et modernité - Comparé à la musique en ligne, le vinyle est tactile et interactif, on peut admirer sa couverture, lire les paroles imprimées au dos ou sur les pochettes... Le disque oblige aussi ceux qui l'écoutent à s'impliquer en le retournant. "On a une connexion avec lui en un sens. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous commencent à réaliser de nouveau", juge Guillermo Moncada. Beaucoup d'audiophiles apprécient aussi le son de la musique sur vinyle malgré ses grésillements. Le tourne-disque est aussi un produit qui se vend bien pour la société Boytone, basée à Los Angeles, qui a même un modèle avec un lecteur de cassettes, et en expose une série au CES intégrés à de petites valises. Sous leur look vintage semblant dater de plusieurs décennies, ces nouveaux modèles cachent des fonctionnalités très modernes, comme la possibilité de se connecter sans fil en bluetooth à des enceintes ou des écouteurs, ou celle de se brancher sur un ordinateur afin de copier leur musique dans des fichiers numériques. La fonctionnalité sans fil en particulier "permet de garder son tourne-disque et ses vinyles dans une pièce, tout en appréciant ses disques virtuellement n'importe où dans la maison", avance Chrystal Griffith, responsable marketing. Un nouveau tourne-disque dévoilé par Sony au CES est même capable de convertir automatiquement la musique analogue des disques vinyles pour la mettre à un format numérique pouvant s'écouter sur d'autres appareils. L'appareil sert ainsi "de pont connectant le nombre croissant de collectionneurs de vinyles et le côté pratique et la qualité de son permis par la haute résolution", avance Yamoto Tanikawa, un responsable de Sony.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire