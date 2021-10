L'Agenda en Normandie : lundi 11 janvier

MANCHE

Ce mardi, les stagiaires de la formation ELAN'S organisent un défilé de mode à Saint-Lô. Rendez-vous ce mardi à la salle Salvador Allende à Saint-Lô. Ouverture des portes à 18h pour le début du défilé à 18h30. L'entrée est gratuite.

L'association pour le Don de Sang Bénévole de la région de Coutances organise, ce mardi, une collecte de sang au sein du Lycée Agricole de Coutances. Si vous souhaitez donner votre sang, rendez-vous ce mardi de 13h30 à 17h30 pour faire votre don. Retrouvez toutes les collectes ICI

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «Tout schuss» avec José Garcia. Pour reconquérir sa fille, un père égocentrique s'immisce dans la classe de neige de celle-ci. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg-Octeville.

CALVADOS

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film "Et ta soeur" avec Virginie Efira et Géraldine Nakache. Pierrick est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Il accepte l'invitation de Tessa, sa meilleure amie, dans sa maison familiale. Mais à son arrivée, il trouve la maison déjà occupée par Marie, la demi-soeur de celle-ci, venue y soigner une blessure amoureuse. C'est ce lundi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Dimanche, assistez au Ballet de la Belle au Bois Dormant au Zénith de Caen. Le célèbre Ballet de Tchaïkovsky sera interprété par le Ballet impérial de Moscou, le Russian Classical Ballet. C'est ce dimanche à 15h30 au Zénith de Caen. L'entrée varie de 45€ à 55€. Vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.

ORNE

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film «Tout schuss» avec José Garcia. Pour reconquérir sa fille, un père égocentrique s'immisce dans la classe de neige de celle-ci. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Mercredi, assistez au spectacle «Simon La Gadouille» au Quai des Arts à Argentan. C'est l'histoire d'un gamin solitaire pas intéressé par le sport et vraiment pas bavard, qui débarque dans une nouvelle école primaire et entraîne avec lui son nouvel ami Martin, dans sa passion créatrice et géniale du dessin animé. C'est ce mercredi à 18h. L'entrée varie de 6€ à 12€.