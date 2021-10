Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- La condition féminine

Et pendant ce temps Simone veille est une comédie décalée qui suit le parcours de trois lignées de femmes des années 50 à nos jours confrontant leurs rêves d'émancipation au dictat de la société: tout un programme.

Pratique. Vendredi 8 janvier à 20h. Centre Voltaire à Déville-lès-Rouen. Tarifs 11 à 16€. Tél. 02 35 68 48 91

- La photographie de studio

Dans le cadre de l'exposition photographique Orange bleue sur fond blanc de Grégoire Alexandre, le photographe rouennais François Cavelier anime un atelier ludique et familial sur le thème de la photo de studio.

Pratique. Samedi 9 janvier à 15h. Galerie du Pôle Image. Gratuit. Résa centrephoto@poleimagehn.com

- Peintures et sculptures à la Calende

Les toiles poétiques d'Antoine Josse, hantées par un personnage filiforme aux prises avec l'apesanteur font, écho aux amusantes sculptures de Marc Touret.

Pratique. Du 9 janvier au 6 février. Espace de la Calende à Rouen. Tél. 09 81 97 38 77

- Le quatuor Onslow à Rouen

Dans le cadre des Midi-musées musique, organisés par les Amis des Musées, le jeune quatuor à cordes né en 2013 propose un voyage à Vienne avec un répertoire d’œuvres Haydn, Brahms et Beethoven.

Pratique. Lundi 11 janvier à 12h15. Salle du Jubé, Musée des Beaux-Arts de Rouen. Tél. 02 35 07 37 35

- Concert Piano à quatre mains

Ismaël Margain et Guillaume Bellom interprètent valses et danses hongroises de Brahms, andante et sonate de Mozart pour ce nouveau rendez-vous de l'Animation Musicale de l'Université.

Pratique. Mardi 12 janvier. Amphithéâtre Axelrad, fac de Mont-Saint-Aignan. Tarifs 8 à 25€. http://amu.rouen.pagesperso-orange.fr

- Immortel Robinson

Né sous la plume de Daniel Defoe en 1719, Robinson Crusoé est un personnage littéraire qui a inspiré de nombreux auteurs : ses aventures réinventées sont à découvrir au cours de cette visite guidée.

Pratique. Mercredi 13 janvier à 15h. Centre d'exposition du MNE à Rouen. Tarifs 0 à 3€. Tél. 02 35 07 66 61

- Singspiele au Hangar 23

David Mambouch, seul sur scène, se métamorphose jusqu'à incarner un nombre impressionnant de personnages: une réflexion sur le costume et l'identité.

Pratique. Jeudi 14 janvier à 20h. Hangar 23 à Rouen. Tarif 10 à 21€. Tél. 02 32 76 23 23

- Le Parlement de Normandie

Grâce aux archives départementales, cette exposition retrace l'histoire du Parlement de Normandie qui fêterait aujourd'hui ses 500 ans : une institution historique créée sous Louis XII et ainsi baptisée par François 1er.

Pratique. Jusqu'au 15 janvier. Pôle Grammont à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 03 54 95

- Légendaires paquebots

Dédiée aux prestigieux France et Normandie, paquebots permettant la traversée de l'Atlantique en seulement cinq jours, cette exposition évoque le mode de vie luxueux à bord grâce à des objets de collection.

Pratique. Jusqu'au 16 janvier. Hôtel de Région et hôtel du Département à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 52 56 00

- Booba: le Duc en guérillero

Avec à son actif sept disques d'or et cinq de platine, Booba est le rappeur français le plus populaire. Dans son album D.U.C. il livre une vision désenchantée de la France d'aujourd'hui avec ses punchlines percutantes.

Pratique. Mercredi 17 janvier à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 32 à 42€. www.citylive.fr

- Charismatique Louane

Ex-candidate de The Voice portée aux nues pour son interprétation dans le film La famille Bélier, la jeune Louane se dévoile dans son album Chambre 12 : un premier album qui révèle une belle sensibilité.

Pratique. Samedi 9 avril à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 34 à 45€. www.citylive.fr

- Le Cadre Noir de Saumur

Avec un orchestre live, 20 écuyers et 30 chevaux, découvrez sur la scène du Zénith l'incroyable spectacle du Cadre Noir de Saumur : une référence dans le domaine du dressage de tradition française.

Pratique. Les 8, 10, 11 juin à 20h30 et 12 juin à 15h30. Zénith de Rouen. Tarifs 49 à 82€. www.citylive.fr