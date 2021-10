Sorties : que faire à Rouen ce weekend ?

EXPOSITIONS

Ecloz à l’hôtel de bourgtheroulde

La Yota Art Factory présente une exposition de portraits féminins en grand format et de sculptures travesties par les bombes du graffeur le plus célèbre de Rouen.

Pratique. Jusqu’au 15 mars. Ouvert tous les jours. A l’Hôtel de Bourgtheroulde à Rouen. Tél. 02 35 14 50 50

Portraits féminins de Marie Voslion

Avec pour base un réemploi de feuilles de magazines, la peintre trace des scènes sensuelles à l’encre écoline et aux pigments : de délicats contrastes chromatiques.

Pratique. Jusqu’au 2 mars du jeudi au dimanche. Espace de L’UAP rue de Fontenelle. Tél. 06 84 49 47 93

Le son comme support à l’éducation

Le musée national de l’éducation agence une petite exposition, sélectionnant dans ses fonds des disques de musique ou d’apprentissage et des phonographes.

Pratique. Jusqu’au 28 mars du lundi au vendredi 9-17h. MNE à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 08 71 00

Open Tuning : un monde métissé

Pascal Héranval, bercé par le pop-art, transforme des personnages issus de la culture populaire en métissant leurs traits, interrogeant ainsi les frontières culturelles.

Pratique. Jusqu’au dimanche 23 février. Hôtel de Région de Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 52 21 59

Chroniques de la vigne

En partenariat avec la librairie de BD Au grand nulle part, découvrez des planches originales de Fred Bernard : une histoire de famille et de bons vins.

Pratique. Jusqu’au 27 février du lundi au vendredi. Maison pour tous à Sotteville.. Tél. 02 35 72 31 05

CONCERTS

L’âme tsigane d’Aälma Dili

Les trois parisiens, remarqués en 2012 par La Sauce Balkanique, reviennent à Rouen pour une soirée entraînante dédiée à un répertoire traditionnel tsigane.

Pratique. Samedi 15 février à 22h. Le saxo à Rouen. Concert gratuit. www.lasaucebalkanique.fr

Ambiance bric à brac de Babiole

Les cinq musiciens et chanteurs du groupe rouennais Babiole composent des chansons humoristiques et engagées sur les OGM, le capitaine Haddock et autres personnages ou sujets truculents.

Pratique. Vendredi 14 février à 21h. Le Saxo à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 98 24 92

Latché Swing version chantée

Le groupe de jazz-manouche rouennais s’accompagne depuis l’année dernière d’une chanteuse dont la voix transporte : une version chantée enchanteresse.

Pratique. Vendredi 14 février à 20h30. Théâtre de l’Almendra à Rouen. Tarifs 6/10€. Tél. 02 35 70 52 14

Red is dead

La MJC propose une soirée chanson française portée par des ambassadrices de charme : la rockeuse en dentelle Lady Arlette, l’ironique et faussement naïve Claire Jau, la douce Amélie aux mots mordants, et la comédienne Aurélie Dujarrier pour une lecture mise en scène du livre de Lady Arlette et Siska.

Pratique. Samedi 15 février à 21h. MJC rive gauche à l’oreille qui traîne. Tarif 5€. Tél. 02 32 81 53 60

SPECTACLES

Burlesque Ubu

Le trublion de Jarry, assagi pour les jeunes oreilles, garde tout son panache dans ce spectacle de marionnettes qui dénonce en lui le dictateur.

Pratique. Vendredi 14 février à 19h. ECFM de Canteleu. Tarif 2,10 à 5,5€, Tél. 02 35 36 95 80

La vraie vie selon Peter Pan

Christian Duchange et la compagnie de l’artifice revisitent l’œuvre de James Matthew Barrie pour mettre à jour la face cachée du héros qui ne voulait pas grandir.

Pratique. Vendredi 14 février à 19h30. Le Rive gauche à St Etienne du Rouvray. Tarifs 5/10€. 02 32 91 94 94

CONFERENCE

La maladie Flaubert

Un professeur de littérature et deux médecins procèdent à une autopsie de l’écrivain. Atteint dès 23 ans par des crises nerveuses, la maladie accompagnera Gustave Flaubert toute sa vie et lui imposera de nombreuses contraintes.

Pratique. Samedi 15 février à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 15 59 95

SALON

Salon du livre à Villequier

La maison de Victor Hugo accueille le 7e salon consacré à l’auteur. Cette année, c’est à travers la BD et la littérature jeunesse que le public redécouvre son oeuvre.

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 février de 11 à 18h. Musée Victor Hugo à Vellequier. Tél. 02 35 56 78 31