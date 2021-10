Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CONCERTS

La Garde Républicaine à Rouen

Cet orchestre de référence investit la la cathédrale pour un concert symphonique dont les bénéfices seront reversés au centre de cancérologie Becquerel.

Pratique. Vendredi 5 octobre, à 20h, Cathédrale Notre Dame de Rouen. Tarif 30 €. Réservation à l’Office de tourisme.

Boule au Trianon transatlantique

Pour l’ouverture de saison, le Trianon donne carte blanche au Rouennais Boule, à ses textes ciselés et à son humour noir. Boule sera accompagné d’invités surprise.

Pratique. Vendredi 5 octobre, 19h, au Trianon transatlantique, à Sotteville. Gratuit. Réservations : 02.35.73.95.15.

Poésie folk

Sharon Van Etten, chanteuse américaine à la voix suave et aux textes poétiques, présentera au hangar 106 les morceaux de son tout nouvel album "Tramp".

Pratique. Vendredi 5 octobre, 20h30, au 106. Tarifs de 4 à 10 €. Réservations sur www.le106.com

L’automne en fanfare.

La ville de Barentin choisit d’entamer la saison en fanfare avec deux groupes énergiques inspirés par la musique tsigane : "A la gueule du ch’val" suivi de "Petit parc football club".

Pratique. Dimanche 7 octobre, à, 15h, place du Commandant Duboc, à Barentin. Gratuit.

Tonique.

Le théâtre de l’Almendra accueille un concert de hard-rock concept, avec les groupe The Black King, The Stalls et Grand Square Dance.

Pratique. Vendredi 5 octobre, 20h, au théâtre de l’Almendra, à Rouen. Tél. 02.35.70.52.14.

THEATRE / SPECTACLES

En piste au Hangar 23

Sur un répertoire de musiques populaires, de Gainsbourg à Nino Ferrer, trois chorégraphes proposent avec humour une interprétation gestuelle et dansée.

Pratique. Vendredi 5 octobre, 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 10 à 20 €. Infos sur www.hangar23.fr

Le P’tit Ouest fait son cirque

Nomade Clown, un personnage né à Vivacité en 1999, séduit par sa profonde humanité. Il revisite le mythe du geek et la soirée continue avec les clowns de "13".

Pratique. Samedi 6 octobre, 19h, et dimanche 7 octobre, 17h, Théâtre du P’tit ouest, à Rouen. Tarifs 5 à 10 €.

Théâtre d’improvisation

Le Steac Frit de Rouen donne la réplique à la troupe d’improvisation du Havre pour une soirée épicée et riche en surprises. A ne pas rater !

Pratique. Vendredi 5 octobre, 20h, à la Maison de l’université, campus de Mont-Saint-Aignan. Gratuit.

La paix d’Aristophane

Ce chef d’œuvre méconu du poète grec Aristophane est interprété par une compagnie malgache évoluant sur scène entre musique et danse.

Pratique. Vendredi 5 octobre, 20h, Théâtre Charles Dullin, Le Grand-Quevilly. Tarifs de 11 à 19 €

EXPOSITIONS

Rétrospective Authouart

Venez découvrir ou redécouvrir l’œuvre de l’artiste Daniel Authouart réalisée entre 2002 et 2012.

Pratique. Du samedi 6 octobre au dimanche 6 janvier. Centre d’art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville. Entrée libre.

Effets d’optique

Dans une nouvelle exposition ludique et pédagogique, entre illusions et artifices, H2O bouscule nos sens et se joue de la perception.

Pratique. A partir du samedi 6 octobre. H2o, espace de sciences de la CREA. Dès 7 ans. Tarifs : 2,5/3€.

AUTRES IDEES SORTIES

Les fruits de la côte du Roule

Le département de Seine-Maritime propose de faire découvrir l’Espace naturel et sensible de la Côte du Roule, dans les environs de Rouen.

Pratique. Samedi 6 octobre, 14h, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Résa au 02.32.81.68.70. Gratuit.

Contes

Dans le cadre du 23e festival de contes à Fresquiennes-en-Caux organisé par l’association La puce à l’oreille, le théâtre de Duclair accueille la conteuse Cécile Bergame qui emmenera petits et grands aux pays des rêves.

Pratique. Samedi 6 octobre, 20h30, Théâtre de Duclair. Tarifs : 9/6 €. Dès 7 ans. Réservations au 06.12.66.45.31.

La rivière rose



Le centre commercial de Tourville organise une marche et une course à pied féminine, dans le cadre de l’opération baptisée "La rivière rose", visant à recueillir des fonds pour la prévention et le dépistage du cancer du sein.

Pratique. Dimanche 7 octobre, à partir de 10h30, au Centre commercial de Tourville-la-Rivière.





Petit-Couronne fête l’automne

Pour sa 4e Fête d’Automne, Petit-Couronne propose de nombreuses animations champêtres et culturelles: fabrication de pain, marché bio ou encore mini-ferme.

Pratique. Dimanche 7 octobre, de 10h à 18h, jardins aquatiques, à Petit-Couronne. Entrée libre.

Les secrets de l’Egypte

Une visite guidée est organisée dans la nouvelle salle égyptienne du musée des Antiquités.

Pratique. Dimanche 7 octobre, à 15h30, au Musée départemental des Antiquités, rue Beauvoisine, à Rouen. Infos et résa au 02.35.15.69.22.

Marché artisanal

La ville de Bois-Guillaume-Bihorel accueillera un marché artisanal à l’espace Guillaume le Conquérant.

Pratique. Dimanche 7 octobre, de 10h à 18h, rue de la Haite, à Bois-Guillaume-Bihorel. Entrée libre.

Chiner

Le quartier de la Rougemare-Beauvoisine organise son traditionnel vide-grenier.

Pratique. Dimanche 7 octobre, toute la journée, place de la Rougemare. Accès libre.