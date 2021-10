Manche : le socialiste Stéphane Travert "pas favorable" à la déchéance de nationalité

"Au nom des valeurs que je défends depuis toujours et qui fondent mon engagement à gauche et au Parti Socialiste, je ne suis pas favorable à la mesure instaurant la déchéance de nationalité" déclare sur les réseaux sociaux, ce mercredi 6 janvier, Stéphane Travert. La mesure agite en effet la classe politique depuis plusieurs jours et divise la gauche.

Pour le député socialiste de la Manche, cette mesure symbolique "n'aura aucun effet sur les terroristes" et ne les empêchera pas de mener des actes de violence contre la France. L'élu appelle à un "débat serein et respectueux" sur la question de la sécurité, et plaide pour "intensifier les mesures prises par le gouvernement : moyens des forces de l’ordre et du renseignement, coopérations internationales, moyens de la justice".

Cependant, en lieu et place de la déchéance de nationalité, Stéphane Travert propose une mesure "d'indignité nationale ou républicaine qui vise à priver de leurs droits civiques et civils les terroristes, sans distinction aucune entre les Français".

La réforme constitutionnelle sera débattue à l'Assemblée Nationale à partir du 3 février.