A l'age de 95 ans, il relance son groupe de Jazz

Edward Hardy, pianiste de jazz talentueux a décidé, à l'aube de devenir centenaire, de reprendre du service. Le viel homme joue du piano depuis toujours. Cet anglais s'ennuyait tellement dans sa maison de retraite qu'un beau jour, il lance une petite annonce pour trouver des partenaires.

Enorme succès : à sa grande surprise, près d'une centaine de musiciens répondent favorablement à ce vétéran de l'armée britannique, dont parmis eux : ses anciens camarades.

35 ans après leurs derniers concerts, ils ont de nouveau la joie de jouer ensemble.

Malgrès ses problèmes de santé, Edward ne cache pas son bonheur: "Dès que je joue de la musique, je me sens plus jeune, et dans un groupe, avec d'autres musiciens, c'est encore mieux", a t'il déclaré au Huffington Post.

Ed n'a d'ailleus plus de craintes et a programmé des concerts... à la maison de retraite. Les pensionnaire en sont ravis et l'attendent avec impatience.