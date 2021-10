L'Agenda en Normandie : mercredi 6 janvier

MANCHE

Si vous aimez le cinéma, ce jeudi et les autres jours de la semaine, le Cinémoviking de Saint-Lô vous propose des séances pour le film «Les Cowboys» avec François Damiens. Il est question d'un rassemblement country western quelque part dans l'est de la France dont Alain est l'un des piliers de cette communauté. Une séance est proposée ce jeudi à 20h05 au Cinémoviking de Saint-Lô.

Vendredi, il y a du football. L'US Avranches reçoit l'équipe d'Orléans pour le compte de la 17ème journée de National. Un match qui se jouera à domicile sur la pelouse du Stade Fenouillère. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

CALVADOS

Le restaurant Le Yoota à Caen présente, ce samedi, Manga Story avec Jean-Pierre Savelli et Sandry. Ils chanteront les plus grands génériques de dessins animés entourés de danseuses et accrobates costumés. Rendez-vous à ce samedi, au 121 Avenue Georges Clemenceau, à partir de 20h. Plus d'infos ICI



Samedi, il y a du hockey, les Drakkars de Caen reçoivent l'équipe de Neuilly-sur-Marne pour le compte de la 18ème journée de Ligue Magnus. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 20h30 sur la patinoire de Caen la Mer. Plus d'infos ICI



ORNE

Samedi, assistez à l'avant-première du film «Joséphine s'arrondit» avec Marilou Berry. Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s'aiment. Tout est parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. C'est ce samedi à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

A partir de samedi et jusqu'au 17 janvier se tient au complexe tennistique de Bagnoles-de-l'Orne, les 8èmes Internationaux Masculins. Ce tournoi constitue la première marche du circuit international masculin. Pour retrouver le programme du tournoi, rendez-vous ICI

A partir de samedi et jusqu'au 24 janvier, se tient la Foire Saint-Vincent sur le champ de foire d'Argentan. Entre rires et sensations fortes, les forains mettront tout en oeuvre pour vous proposer deux semaines riches en émotions ! Manèges, jeux d’adresse, stands de tir, autos-tamponneuses animeront ces deux semaines placées sous le signe de la fête. Plus d'infos ICI