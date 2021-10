San Salvador de Jujuy (Argentine) (AFP). Dakar: Loeb poursuit ses débuts de rêve

Les pistes argentines réussissent décidément bien à l'inséparable duo Sébastien Loeb-Daniel Elena, qui conserve ainsi sa place aux commandes du rallye-raid. Loeb compte désormais 5 min 3 sec d'avance sur le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota) et 5 min 15 sec sur son coéquipier chez Peugeot, Stéphane Peterhansel. Ce dernier ne pensait peut-être pas si bien dire quand il évoquait, mi-novembre à Paris, une première semaine de course favorable au nonuple champion du monde des rallyes. Loin de se reposer sur ses lauriers après son succès de prestige lundi, Loeb a enfoncé le clou sur le parcours de 190 kilomètres chronométrés (contre 314 prévus initialement), une spéciale de nouveau raccourcie en raison des conditions météo difficiles empêchant le déploiement du dispositif de sécurité nécessaire à la course. Parti devant, il a, comme la veille, signé le meilleur temps à tous les points de contrôle. - 'On ne se pose pas de questions' - "J'ai vraiment bien roulé, c'était une super spéciale: de la belle glisse, des belles trajectoires. J'ai pris beaucoup de plaisir et on a roulé fort du début à la fin", a réagi Loeb. "Je roule à mon rythme et tout va bien pour le moment comme ça. Ce sont des spéciales où la navigation n'était pas trop compliquée. De toute façon, on est là pour apprendre. (...) Alors on ne se pose pas de questions et on roule", a-t-il ajouté. Victorieux devant Peterhansel lundi, Loeb s'est cette fois-ci imposé sur un autre de ses coéquipiers, l'Espagnol Carlos Sainz, à 1 min 23 sec, offrant ainsi un nouveau doublé à Peugeot. Et confirmant les débuts solides dans cette 38e édition du Dakar du constructeur français, dont les quatre équipages sont installés dans le Top 10 au classement général (Despres 9e, Sainz 10e). Le Qatari Nasser Al-Attiyah, vainqueur en 2015, a pris la troisième place de l'étape, à 1 min 25 sec, au volant de sa Mini. "Sébastien a fait un très bon temps en ouvrant la piste. C'est un très bon pilote, et nous savons maintenant que la Peugeot a fait de très gros progrès (par rapport à 2015, ndlr), a-t-il reconnu. Mais il y a encore une très longue route." - Mini redresse un peu la barre - En difficulté lundi, dans le premier test grandeur nature du Dakar-2016, après un prologue interrompu à la suite d'un accident et une première étape annulée en raison des mauvaises conditions météo, les Mini ont un peu redressé la barre. L'Espagnol Nani Roma et l'Argentin Orlando Terranova, qui s'étaient tous deux enlisés la veille et avaient perdu respectivement plus de 45 minutes et près d'une demi-heure, n'ont cédé qu'un peu plus de 6 minutes mardi. Roma se replace ainsi au 30e rang au classement général, mais a déjà laissé filer plus de 54 minutes. La Mini la mieux classée au général reste celle du Finlandais Mikko Hirvonen (4e devant Al-Attiyah), ancien camarade de jeu de Loeb en WRC et également nouveau venu sur le Dakar. Mercredi, un nouveau défi attend Loeb: une boucle de 630 kilomètres, dont 210 chronométrés, autour de Jujuy, qui constituera la première partie d'une étape marathon corsée, au soir de laquelle les pilotes seront non seulement privés de leurs équipes, mais ne pourront pas non plus intervenir sur leur véhicule !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire