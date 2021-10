Kaboul (AFP). Kaboul: un restaurant français prisé par des expatriés visé par un attentat

"Ce soir (vendredi), une attaque a été menée contre un restaurant d'envahisseurs étrangers", a indiqué sur Twitter Zabiullah Moudjahid, porte-parole habituel des talibans. Le chef de la police judiciaire de Kaboul, Fraidoun Obaïdi, et une source occidentale ont confirmé à l'AFP que la cible était "Le Jardin", un restaurant de cuisine française appartenant à un Afghan, et situé dans un quartier où sont basées de nombreuses ONG étrangères. "On ignore s'il y a des blessés ou des morts. Les forces de sécurité sont sur place", a précisé le diplomate occidental. Les talibans prennent régulièrement pour cible les troupes afghanes et celles de l'Otan, ainsi que des restaurants et hôtels fréquentés par les étrangers. En janvier 2014, le restaurant libanais "La Taverne du Liban", dans le centre de Kaboul, avait été visé par les insurgés. Au total 21 personnes, dont 13 étrangers, avaient été tués.

