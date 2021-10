Vos hits préférés en 2015

La Tendance List est votre rendez-vous hebdomadaire le samedi entre 19h et 21h. C'est le classement de vos hits préférés, grâce aux clics que vous faites tout au long de la semaine ici.

Pour cette fin d'année, nous avons comptabilisé l'ensemble de vos votes effectués depuis le 1er janvier afin de faire ce classement 2015.

Quelques remarques: sur les 50 premiers hits, seuls 14 sont sortis en 2015, les autres en 2014. Le plus vieux titre que vous avez aimé est "Am I wrong" (45ème) de Nico & Vinz sorti en janvier 2014. Le plus récent est "Sugar" de Maroon 5 sorti en juillet 2015.

Voici le top 10 de vos hits préférés:

1) "Big girls cry" de Sia

2) "Take me to church" de Hozier

3) "Thinking out loud" d'Ed Sheeran

4) "Animals" des Maroon 5

5) "Prayer in C" de Lilly Wood & The Prick

6) "Dangerous" de David Guetta

7) "Le chant des sirènes" des Frero Delavega

8) "Avenir" de Louane

9) "Shake it off" de Taylor Swift

10) "Fade out lines" de The Avener