Hockey: les Dragons de Rouen atomisent les Ducs !

Et pourtant, les Rouennais avaient encore les patins dans les vestiaires en démarrant le match puisqu'ils encaissent un premier but angevin sur la première présence d'un palet qui traîne devant le but de Dany Sabourin et qui est propulsé au fond du filet par Romain Gaborit assisté par les deux anciens Rouennais Maxime Lacroix et Yannick Riendeau au bout de seulement 39 secondes de jeu.

Heureusement pour les supporters des Dragons, les locaux reviennent dans le match quatre minutes plus tard sur un tir à la bleue de Florian Chakiachvili repoussé par le gardien des Ducs mais bien repris par Marc-André Thinel. Ils prennent même l'avantage à la 8ème minute suite à un tir de Yorick Treille sous la barre. Angers parviendra à revenir à 2-2 six minutes plus tard de nouveau par Romain Gaborit. Les Jaunes et Noirs prendront définitivement l'avantage à la fin de ce premier tiers temps sur leur première supériorité numérique du match bien convertie par Yorick Treille 3-2.

Dès le retour de la première pause, les Dragons se font de nouveau surprendre après une minute de jeu par Maxime Lacroix qui part en break et qui trompe Dany Sabourin d'un tir soudain sous la barre.

Si le match était serré jusque là, il n'en sera rien pour le restant de la rencontre car les Dragons passent la vitesse supérieure et renouent avec une efficacité offensive qui verra Loic Lampérier donner l'avantage à son équipe de nouveau en supériorité numérique, François-Pierre Guenette donner deux buts d'avance et Marc-André Thinel sur un joli deboulé qui trompe le portier des Ducs. A la fin du 2ème tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry mènent 6-3.

Le dernier tiers temps sera quasiment à sens unique puisque les Angevins ne parviendront à lancer à la cage qu'à six reprises pendant que les Rouennais déroulent un jeu bien huilé qui leur permet de mettre de nouveau trois buts par Jason Krog, Vincent Nesa et Damien Raux.

Les Dragons passent donc devant leur adversaire du jour au classement et occupent donc la 2ème place avant le résultat du match entre Epinal et grenoble.

Yorick Treille: " Le score ne reflète pas forcement le match et la qualité de l'équipe d'Angers. On a mal entamé le match avec un but contre nous directement mais on a su réagir mais on fait trop de cadeaux sur leur trois buts, sur des erreurs qui leur permettent de se procurrer des occasions. Ce sont des erreurs qu'il faut gommer complètement mais cela nous arrive encore de temps en temps. Offensivement on a eu de la reussite. Angers au complet sera une équipe dur à battre si on doit les revoir en play-offs mais l'important c'est les trois points. On est satisfait."

Loic Lampérier: " On a eu du mal à se remettre dedans avec les fêtes. C'est compliqué de reprendre le rythme. On a laissé trop d'espaces au premier tiers. On a essayé de corriger ça ensuite, de moins leur donner d'occasions et ça c'est mieux passé. Maintenant, on a une revanche à prendre sur Dijon qui nous a mis 6-1 à la maison. On ira là-bas pour gagner."

Prochain match mercredi 30 décembre face à Dijon pour le compte de la 16ème journée.