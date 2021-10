3 français sur 10 y passent beaucoup (trop) de temps

30% des français estiment que le réveillon du jour de l'an est l'événement qui nécessite plus de rangement et de nettoyage que les autres soirées de l'année.

Au lendemain de ces fêtes familiales, on consacrerait entre 1 et 3 heures à ranger le désordre.

Après il y a des amis qui vont aider dans cette tâche fastidieuse et les autres qui souvent n'arrivent pas à ouvrir l'oeil et continuent de pioncer sur le duvet au fond de la salle...

Certains sondés n'hésitent pas non plus à faire appel à des sociétés de service ou à des tiers rémunérés pour s'éviter ces corvées...

Et chez vous, on donne un coup de main pour balayer après la soirée ou pas ?

Moi souvent on me traîne jusqu'à la voiture ça fait déjà briller un peu plus le sol...