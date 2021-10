Les français font quelque chose plus souvent pendant les fêtes

Ce n'est pas non plus chanter un peu plus autour du sapin, c'est plutôt dans les films ce genre de scénario.

Une étude du site mondemain.org nous dit que pendant les fêtes de fin d'année, les français ont tendance à envoyer 29% de textos en plus que d'habitude...

C'est tellement vrai, et perso pour être certain que mes proches reçoivent le sms de bonne année, je l'envoie 15 jours avant comme ça j'évite les embouteillages du 31 au 1er !