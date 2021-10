Un vaisseau Star Wars sur la plage d'Urville-Nacqueville !

C'est un projet qui trotte dans la tête de Kévin Le Goff, alias Baby-K, depuis déjà plusieurs années. "Je suis originaire d'Urville-Nacqueville, les blockaus j'y ai joué lorsque j'étais enfant... Depuis quatre à cinq ans, celui-ci, penché, me faisait vraiment penser à un vaisseau spatial", raconte le graffeur du Cotentin.

Baby-K Impossible de lire le son.

La semaine dernière, l'idée s'est concrétisée pour de bon à l'occasion de la sortie de l'épisode VII de Star Wars. Armé de ses bombes de peinture, Baby-K a transformé en une quinzaine d'heures le vestige de la seconde guerre mondiale en vaisseau de la guerre des étoiles. A ses côtés, Olivier Le Saux, créateur de l'association Mogab, bien connue à Cherbourg pour réaliser des clips vidéos. Il met en image l'oeuvre en train de se faire, du blockaus brut à la touche finale : des "stormtroopers" qui gardent le vaisseau. "Pierre Loas, fan de Star Wars, nous a prêté les costumes. Mais l'on ne souhaitait pas faire jouer les personnages car le coeur du projet, c'est vraiment le graff" rappelle Olivier Le Saux.

Cherbourg fait le mur

Cette vidéo est en effet la troisième du projet "Cherbourg fait le mur", une série de vidéos sur des oeuvres de graff réalisées sur l'agglomération de Cherbourg. "C'est de loin le clip qui a le mieux fonctionné, avec déjà 13.000 vues depuis le vendredi 18 décembre". Un troisième artiste a participé à ce tournage, le photographe et illustrateur graphique Baptiste Almodovar. "Ce projet permet de mettre en avant les acteurs locaux, et de montrer le savoir-faire qui existe dans le Cotentin", poursuit Olivier Le Saux.

Olivier Le Saux Impossible de lire le son.

Le réalisateur et le graffeur ont déjà d'autres idées de vidéos, et aimeraient collaborer avec d'autres artistes. Ils recherchent aussi des lieux insolites à exploiter, comme l'indique Baby-K : "c'est instinctif de chercher de nouveaux endroits... Quand on découvre un lieu qu'on ne connaît pas, chargé d'histoire parfois, c'est sympa de pouvoir y mettre sa patte".

Baby-K Impossible de lire le son.

[video]