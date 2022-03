INTERVIEW - Les festivités de Noël à Coutances

Les festivités organisées par la commune sont chaque année toujours plus grandes.



Tout pour créer du rêve et de la féérie avec le traditionnel marché de Noël au coeur de l'église Saint Nicolas, ainsi que de nombreuses animations comme nous l'explique Nadège Delafosse, Adjointe à la communication, au numérique et à l'animation de Coutances.





Les festivités de Noël de Coutances - Nadège Delafosse Impossible de lire le son.

Vous avez Rendez-Vous jusqu'au 24 décembre pour en profiter.