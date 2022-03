34 personnes tuées sur les routes de l'Eure depuis le début de l'année : nouvel appel à la vigilance

3 personnes sont mortes sur les routes du département de l'Eure depuis le week-end dernier. Ces accidents ont au moins une cause commune : la vitesse excessive. Depuis le début de l’année 2015, ce sont 34 personnes qui ont perdu la vie à l’occasion d’un accident de la route dans l’Eure.



A la veille des vacances de Noël, et des fêtes de fin d’année qui génèrent d’importants flux de circulation, le préfet de l' Eure appelle à nouveau l’ensemble des usagers de la route à rester vigilants et prudents sur les routes et à veiller aux respects des régles élémentaires de la sécurité routière,



Afin que cette période de fête ne se transforme pas en drame, les opérations de prévention et de contrôles des forces de l’ordre seront renforcées sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier du département selon la préfecture,

Les contrôles viseront les comportements irresponsables et dangereux, très souvent à l’origine des accidents, tels que les excès de vitesse, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants, l’usage du téléphone au volant, le non port de la ceinture de sécurité à l’avant ou à l’arrière ainsi que le non respect des règles de priorité.