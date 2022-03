Accident de la route dans l' Eure : deux hommes d'une vingtaine d'années sont décédés

Ce samedi 12 décembre, vers 00h30, à Acquigny, commune située entre Louviers et Evreux, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture à la sortie d'un rond point. Le véhicule a traversé la cloture d'une entreprise et terminé sa tragique course sur le toit dans un bassin de rétention d'eau.

Il y avait 3 passagers à bord, tous âgés d'une vingtaine d'année. Une jeune femme a pu s'extraire du véhicule, pas les deux jeunes hommes prisonniers dans l'habitacle. Extraits de la voiture, ils n'ont pu être ranimés par les secours. En état de choc la jeune femme a été hospitalisée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame de la route.