Rallye : Un détour sportif le long de la Dives

Au programme de ce parcours d’un nouveau genre : plusieurs disciplines sportives et un peu de gymnastique de mémoire !

Des équipes de trois adultes ou de deux adultes accompagnés d’un mineur seront constituées. Au programme, un parcours de 6 km en canoë, 30 km à vélo et 6 km de course à pied ! Le tout entrecoupé de questions d’histoires et de collations pour les courageux ! A l’occasion du millénaire de l’Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (1011-2011), cette aventure historico-sportive rendra hommage à Dives-sur-Mer, port d’où partit Guillaume le Conquérant et sa flotte, à la conquête de l’Angleterre. La Dives, fleuve côtier, avait ainsi permis l’invasion de notre région par les Vikings.



Pratique. Samedi 14 mai à 8h à la halle médiévale de St-Pierre-sur-Dives. Inscriptions au 02 31 20 97 90.