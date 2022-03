New Delhi (AFP). Transport: le Japon va fabriquer le 1er TGV de l'Inde

Le Japon va fabriquer le premier train à grande vitesse de l'Inde, a annoncé samedi le Premier ministre indien Narendra Modi, après des entretiens avec son homologue japonais Shinzo Abe. Les deux hommes d'Etat ont également conclu un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine nucléaire civil, dont les détails seront finalisés avant qu'il soit signé, a précisé un porte-parole de ministère indien des Affaires étrangères sur son compte Twitter. Le projet de TGV "va lancer une révolution dans les chemins de fer indiens et accélèrera le passage de l'Inde vers l'avenir. Cela deviendra un véritable moteur de la transformation économique de l'Inde", a déclaré le Premier ministre indien. Tokyo a longtemps refusé de coopérer avec l'Inde dans ce domaine car Delhi n'a pas ratifié le traité de non-prolifération, mais l'assouplissement de sa position pourrait être dû à l'influence croissante de la Chine, selon les analystes. MM. Modi et Abe entretiennent d'étroites relations remontant à avant l'arrivée au pouvoir de l'Indien en mai 2014, tous deux étant issus de la droite et affichant leur nationalisme. M. Modi a promis de moderniser le tentaculaire réseau ferré indien, qui souffre d'un gros retard d'investissement.

