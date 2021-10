Les modèles en vogue des maisons neuves

Les toits des maisons et des garages deviennent plats, semés d'ardoises structurées, et sont préférés pour leur prix attractif. L'enduit est toujours présent en majorité mais les matériaux se diversifient. Les touches de bois s'approprient de plus en plus d'espace sur les façades, avec des nuances désormais plus foncées allant du gris au noir.



On les souhaite de plus en plus personnalisées

“Les maisons se ressemblent moins, les acheteurs jouent sur l'apparence de la façade avec différentes teintes”, explique Christelle Lehoux, de la société JFR maisons individuelles. Les maisons neuves peuvent en effet désormais être à l'image des acheteurs en étant plus personnalisées. Mais avec la prochaine obligation d'obtention de la norme BBC ou Bâtiment basse consommation (lire aussi page 14), “les acheteurs se dirigent vers des maisons peu énergivores. Ils sont vigilants quant à leur future consommation”, note Ludovic Langlois, l'un des gérants de la société Astone. Les acheteurs privilégient les panneaux solaires, le chauffage au gaz, les pompes à chaleur à la taille de l'habitation qui voit sa surface se réduire. La cause de ce phénomène? “Le coût de la maison BBC est plus onéreux à court terme qu'une maison classique”.

Enfin, ces dernières années, les acheteurs demandent en majorité à disposer d'une chambre en rez-de-chaussée avec une salle de bain et de trois chambres à l'étage avec une seconde salle de bain. Ils souhaitent également souvent un double garage, un cellier et une cuisine ouverte sur le salon-salle à manger.