"Moule Walker" le premier moules-frites à emporter à Trouville

Il aura fallu seulement 30 minutes à Laurent Gasaparian pour trouver son prochain fond de commerce, le moules-frites à emporter. Il vient donc de créer ses propres food-trucks qu'il a surnommé Moule Walker, un concept inédit dans le domaine de la restauration rapide.

L'objectif : donner à tous, à toute heure et en tous lieux la possibilité de déguster des moules fraîches et des frites de qualité, mais aussi offrir, à un prix minimum, le plaisir convivial et joyeux d’une « bonne moule-frite ».

Il s'agit de la première enseigne mondiale de restauration rapide, nomade et/ou hors murs sur ce segment et leur ambition est de développer, parallèlement à la Normandie et tout l'hexagone, leur réseau de franchise sur les 5 continents.

Les Plats ont été élaboré par le chef Yann EMERY, Ancien second au Fouquets Barriere, actuellement chef du restaurant La Faille Paris.

Les formules :

-Cassolette de Moules

-Moules, Frites et Boissons

-Frites supplémentaires

Le siège de l'enseigne se situe 21 rue Victor Hugo à Trouville-sur-Mer.