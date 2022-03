Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 12 et 13 décembre

MANCHE

Vendredi et tout ce week-end, c'est la 10ème édition du Marché des délices des féeries à Jullouville. Une cinquantaine de boutiques de Noël sont présentes au milieu d'un décor féerique. Des animations pour les enfants sont proposées. Le marché se tient salle des Mielles et il est ouvert vendredi de 16h30 à 22h, samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 19h.

Tout ce week-end, un marché de Noël est organisé à Querqueville. Artisanat d'art et produits du terroir sont proposés. Arrivée du Père Noël vers 16h. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Manoir de la Coquerie de 10h à 18h.

Jusqu'au 3 janvier, un Noël féerique vous attend à Saint-Lô. Samedi, une parade sauvage circulera dans les rues Saint-Loises, un père-Noël graffeur réalisera des graffitis artistiques et des travaux manuels destinés aux enfants seront mis en place. Dimanche, vous pourrez admirer le spectacle de Superman cracheur de feu et assister à la parade du Père-Noël. Plus d'infos ICI



Samedi, un marché de Noël est organisé à Quettreville-sur-Sienne. Pour vos cadeaux de fin d'année vous trouverez : bijoux, loisirs créatifs, pachworks, sculpteurs pierre bois et fer ou encore des confitures. Artisans et créateurs sont présents de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Illuminations, marché de Noël, patinoire et pistes de luge sont au rendez-vous à Cherbourg-Octeville. Composé d'une vingtaine de chalets, le marché vous permet d'acheter des produits du terroir et d'artisanat. Le programme des animations et les horaires d'ouverture sont à retrouver ICI



CALVADOS

Samedi, l'association «Côté Terre et Mer» de Grandcamp-Maisy, en partenariat avec la Mairie, organise un marché de Noël dans le centre-ville, rue Aristide Briand. C'est ce samedi de 10h à 18h.

L'Open de tennis de Caen revient au Zénith. A partir de dimanche et jusqu'au 16 décembre, retrouvez l'élite du tennis français et mondial. Pour l'occasion, Jo-Wilfried Tsonga, 10ème mondial, sera présent. Pour un tarif de 6€, venez vibrer au son de la balle jaune pendant 4 jours. Des animations sont prévues et des cadeaux sont à gagner. Plus d'infos ICI



Les commerçants des Vitrines de Caen s'associent aux grands acteurs de la ville pour vous offrir un Noël féérique. Un voyage en Laponie est à remporter. Vos enfants peuvent également se faire maquiller, Georges le Clown sera présent, le Père-Noël distribuera des bonbons et des animations gourmandes seront proposées aux Rives de l'Orne. Plus d'infos ICI



ORNE

Jusqu'à dimanche, c'est la quinzaine commerciale de Domfront pour Noël. De nombreux cadeaux sont à gagner. Il y a aussi des animations dans les rues ce week-end et le week-end prochain ainsi qu'une nocturne le vendredi 18 décembre.

Vendredi et tout ce week-end, la ville de l'Aigle accueille plus d'une cinquantaine d'exposants sur la Place Boislandry et dans la galerie marchande "Espace du Cadran" pour son traditionnel marché de Noël. De nombreuses animations sont au programme. Plus d'infos ICI



Vendredi et tout ce week-end, des animations sont proposées à Sées. Il y a un marché de Noël aux anciennes halles dès vendredi à 15h suivi de la parade de Noël à 18h30. La traditionnelle foire aux dindes se tient samedi ainsi que les fameux 10 km de Sées. Et dimanche, clôture d'un week-end de festivités avec la bourse aux jouets.

L'association des Trottoirs Mouillés organise, ce samedi, un concert avec un duo trompette-guitare. Il s'agit d'Airelle Besson et de Nelson Veras. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 21h au Centre d'Animation et de Congrès de Bagnoles-de-l'Orne.