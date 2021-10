Rennes-Caen - Leca : "se méfier d'une bête blessée"

Trois matchs en une semaine. N'est-ce pas trop difficile à gérer ?

Physiquement, certainement. Mais une telle succession de matchs présente l'avantage de ne pas nous laisser le temps de cogiter, de se mettre la pression. On est obligé de récupérer et de se préparer sans cesse pour le match qui suit. On préfèrerait avoir trois ou quatre points de plus à l'heure actuelle. Mais depuis le début de la saison, nous sommes préparer à avoir une telle fin de championnat, avec le maintien à jouer jusqu'au bout. On est même un peu habitués à jouer le maintien depuis quelques années, et on sait que ça se joue sur la fin.

Mais la dernière fois que Malherbe a joué le maintien en 2009, ça s'est mal passé...

Oui, mais chaque saison est différente, avec des groupes différents. Je ne me fais aucun soucis car tout le groupe est concerné par l'objectif de cette saison, et tout le monde donnera son maximum. Il reste quatre matchs, quatre finales.

