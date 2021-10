Rennes-Caen (1-1) : Malherbe fait le métier

Avec trois matchs en une semaine, le coach malherbiste Franck Dumas avait décidé de faire tourner son effectif. Exit Leca, El Arabi et Niang par rapport au match contre Lens. Place à Inez, Yatabaré et Traoré. Et ses joueurs de donner pendant bien longtemps l'impression d'avoir du mal à entrer dans leur match. Certes dominateurs les Bretons peinaient de leur côté pour trouver l'accès au but d'Alexis Thébaux. Mais un tête de Kana Biyik sur la barre malherbiste résonnait comme un premier avertissement (21').



Les Caennais se contentaient de réagir sur coup de pied arrêté. Sur un coup-franc mal renvoyé par la défense bretonne, Sambou Yatabaré reprenait de volée au point de penalty, mais sa frappe trop écrasée s'en allait mourir au pied du poteau gauche de Nicolas Douchez (24'). La bête bretonne était piquée au vif. Suite à un superbe mouvement collectif, Alexander Tettey envoyait un missile depuis l'extérieur de la surface, bien détourné par les poings solides d'Alexis Thébaux (25').



Les Malherbistes se créaient une nouvelle grosse occasion sur corner. Un ballon dévié de la tête par Heurtaux arrivait dans les pieds de Benjamin Nivet qui reprenait instantanément, mais sa frappe était contrée in extremis par un pied rennais.

Preuve du manque d'allant caenais, à la demi-heure de jeu, les Caennais n'avaient pas atteint la moitié du total de passes réalisées par leurs adversaires, 93 contre 205.



Sur une énième mauvaise relance bas-normande, lorsque Romain Inez remit maladroitement le ballon en jeu de la tête, Jérôme Leroy centra instantanément en direction de Kader Mangane qui d'un bel extérieur du pied glissa le ballon au fond des filets (1-0, 44'). Une ouverture du score des plus logiques.



Le coup de poker de Dumas



A peine cinq minutes en deuxième mi-temps, et Franck Dumas décidait de tonifier sa ligne offensive en faisant entrer en jeu Mbaye Niang et Youssef El Arabi, à la place de Kandia Traoré et de Sambou Yatabaré. Ces changements n'étaient pas sans avoir une influence immédiate sur le jeu. Le bloc rennais reculait, pendant que les Rouge et Bleu faisaient valoir leur vitesse dans les couloirs, côté gauche par Yohan Mollo notamment. Mais c'est finalement une accélération de Youssef El Arabi qui déstabilisait la défense bretonne. Son centre millimétré trouvait Mbaye Niang seul face au but qui d'un plat du pied égalisait (1-1, 55'). La prise de risques de Franck Dumas n'a donc pas tardé à porter ses fruits.



Plus en confiance, les Bas-Normands continuaient à faire le jeu. Une frappe de Yohan Mollo déviée par Youssef El Arabi finissait au fond de la cage bretone, mais le corps arbitral refusait logiquement ce but pour une position de hors-jeu de l'international marocain (58'). Quelques minutes plus tard, Youssef El Arabi aurait pu s'offrir un un-contre-un face au portier breton si l'arbitre n'avait pas commis une erreur en le signalant hors-jeu.



Mais les Rennais n'en restaient pas moins dans le coup. Un nouveau poteau sauvait les Caennais, suite à une superbe balle piquée de Stéphane Dalmat des 16 mètres. Vexés, les joueurs de Frédéric Antonetti reprenaient peu à peu le contrôle des opérations. Caen restait menaçant, alors que Yohan Mollo tentait une belle frappe, repoussée difficilement par Nicolas Douchez qui se couchait bien (78').



Les Caennais auraient même pu l'emporter si Nicolas Douchez n'avait pas sorti main droite une superbe frappe de Romain Hamouma (89'). Une minute plus tard Alexis Thébaux sauva les siens à son tour avec le même type d'arrêt sur une frappe de Montaño (90'). Avec ce point pris en Bretagne, Malherbe reste toujours en course pour le maintien. La réception de Montpellier ce dimanche sera des plus intéressantes à suivre.







La feuille de match

RENNES-CAEN : 1-1 (1-0)

35e journée de Ligue 1 - Mercredi 11 mai 2011



Buts : Mangane (44') pour Rennes, Niang pour Caen (55')

Cartons jaunes : Montaño (80') pour Rennes, Sorbon (34') pour Caen

Rennes : Douchez - Souprayen, Mangane, Kana Biyik, Danze - Tettey, M'Vila, Leroy (Camara, 80'), Lemoine (Dalmat, 75') - Boukari (Verhoek, 74'), Montaño

Caen : Thébaux - Inez, Sorbon, Heurtaux (Leca, 46'), Raineau - Yatabaré (El Arabi, 50'), Seube, Nivet, Mollo, Hamouma - Traoré (Niang 50').







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire