Zurich (AFP). Fifa: Blatter entendu le 17 décembre, Platini le 18

Joseph Blatter, président démissionnaire de la Fifa, et Michel Platini, président de l'UEFA, tous deux suspendus dans l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros, seront entendus respectivement les 17 et 18 décembre par la justice interne de la Fifa, a indiqué jeudi cette dernière. Ces auditions devant la chambre de jugement de la commission d'éthique de la Fifa à Zurich sont des étapes décisives en vue du jugement sur le fond pour les deux dirigeants les plus puissants de la planète football. Platini, 60 ans, dont la candidature à la présidence de la Fifa est actuellement gelée par sa suspension, est celui qui risque le plus gros pour la suite de sa carrière. Les juges instructeurs de la Fifa ont en effet requis sa radiation à vie. La seule ambition de Blatter, 79 ans, était de rester en poste jusqu'au congrès électif du 26 février à Zurich qui doit désigner son successeur. La justice interne de la Fifa reproche à Platini d'avoir reçu 1,8 M EUR en 2011 de la part de Blatter pour un travail de conseiller achevé en 2002. Blatter est également visé pour ce motif et est de plus soupçonné d'avoir cédé des droits TV en dessous des prix du marché aux dépens des intérêts de la Fifa. La justice civile suisse s'intéresse également à ces affaires et a entendu Platini comme témoin assisté et a mis en examen Blatter pour ces faits. La justice interne de la Fifa a, elle, suspendu provisoirement les deux hommes pour 90 jours depuis le 8 octobre, soit jusqu'au 5 janvier. Platini a fait appel de cette suspension devant la Fifa, qui l'a débouté, puis devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne. Le TAS rendra sa décision concernant l'ex-meneur des Bleus vendredi vers 10h00 (09h00 GMT). La levée ou non de sa suspension est une procédure distincte du verdict de la Fifa sur le fond, qui sera rendu d'ici Noël. Si la suspension de Platini est levée, il pourra reprendre ses habits de patron de l'UEFA et présider le tirage au sort de l'Euro-2016 samedi soir à Paris.

