Lausanne (AFP). Fifa: décision du TAS sur la suspension de Platini vendredi vers 10h00

La décision du Tribunal arbitral du sport sur la levée ou non de la suspension provisoire de Michel Platini de toute activité liée au foot, en vigueur jusqu'au 5 janvier, sera annoncée "vers 10h00 vendredi", a indiqué jeudi le TAS. Platini a été suspendu 90 jours le 8 octobre par la justice interne de la Fifa, qui lui reproche d'avoir reçu 1,8 million d'euros en 2011 de la part de Joseph Blatter, président aujourd'hui démissionnaire de la Fifa et également suspendu, pour un travail de conseiller achevé en 2002. Cette décision sera annoncée sur le site internet du TAS et par communiqué de presse.

