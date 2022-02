Caen : un voyage magique au Pays du Père-Noël

Un voyage au Pays du Père-Noël à gagner



Les commerçants et leurs partenaires vous offrent un voyage de rêve en Laponie, au pays du Père-Noël. Faîtes vos achats à Caen où les commerçants participants vous offriront un «passeport de Noël» (bulletin de participation). Complétez et déposez ensuite votre bulletin dans une des urnes en ville. Le gagnant sera désigné par tirage au sort en public le 23 décembre. Le prix lui sera offert le lundi 28 décembre.



Des animations de Noël



Pour un shopping 100% Noël tout en musique, les commerçants des Vitrines de Caen vous offrent de nombreuses animations en ville. Les mercredis, samedis et dimanches, retrouvez Maud la maquilleuse, Georges le Clown, le Père-Noël qui distribuera des bonbons en ville, des chorales de Noël, et des animations gourmandes aux Rives de l’Orne. Ces animations s'ajoutent à celles proposées par la ville, retrouvez le programme ICI



Un service garderie offert



Pour un shopping en toute sérénité, Les Vitrines de Caen renouvellent la garderie gratuite pour les enfants de plus de 3 ans. Les animateurs professionnels de Babychou Services accueillent vos bambins dans un local au Centre Paul Doumer et aux Rives de l’Orne, les mercredis 9, 16 et 23 décembre, les samedis 5, 12 et 19 décembre, et le mardi 22 décembre de 14h30 à 18h30.



Vos commerces seront ouverts les dimanches 6, 13 et 20 décembre.



Ecoutez, Sylvie Orcier, Présidente des Vitrines de Caen.

