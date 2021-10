Vos places pour le festival Papillons de Nuit

La plus grande aventure musicale de Basse-Normandie débute dans un mois les 10, 11 et 12 juin.Il est grand temps de gagner vos places pour cette 11ème édition avec plus de 30 concerts sur 3 jours à St Laurent de Cuves près de Brecey dont Puggy, Yodelice, Maceo Parker, Beady Eye, The Hives, Kaiser Chiefs, Ben l'oncle Soul, Cocoon, Zaz, Medhi, I Arkle...Remporter dès lundi prochain et à tout moment de la journée vos places pour une journée ou même vos pass 3 jours sur Tendance Ouest, radio partenaire du festival Papillons de Nuit.Toutes les infos du festival à retrouver sur: http://www.papillonsdenuit.com Toutes les infos sur la billetterie: http://www.digitick.com/index-css4-papillonsdenuit-pg1.htm