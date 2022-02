Ile-Ife (Nigeria) (AFP). Nigeria: un jeune millionnaire couronné roi des Yoruba

Un riche hommes d'affaires de 41 ans a été couronné lundi roi des Yoruba, l'un des trois grands peuples du Nigeria, lors d'une cérémonie qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Ile-Ifé. Intronisé 51e Ooni (roi) d'Ifé, Adeyeye Enitan Ogunwusi succède à Okunade Sijuade, mort en juillet après 35 ans de règne. S'il n'a plus de fonctions officielles définies, le roi d'Ifé reste un chef traditionnel extrêmement respecté et influent, installé dans la capitale historique des Yoruba, fondée au IXe siècle et devenue aujourd'hui une cité d'un demi-million d'habitants dans le sud-est du Nigeria. Paré d'un splendide boubou blanc, d'une coiffe de cérémonie, d'un collier et d'un bracelet de grosses perles rouges, portant un bâton orné symbole de son pouvoir et protégé du soleil par une large ombrelle en dentelle blanche, le nouveau roi a été présenté à la foule qui l'a acclamé, ainsi qu'à des dignitaires, dont le vice-président du Nigeria Yemi Osinbajo. "Dieu m'a préparé pour ce trône", a déclaré le souverain lors de la cérémonie retransmise sur des écrans géants et en direct sur plusieurs chaînes de télévision. "Je vais consacrer ma charge à la jeunesse d'Ile-Ifé, à l'Etat d'Osun et au pays tout entier". "Il est jeune et riche. Il faut qu'il se serve de son réseau d'influence pour améliorer les choses à Ile-Ifé", a estimé Felix Bunmi Adegoke, un vendeur de bière. Adeyeye Enitan Ogunwusi a bâti sa fortune dans l'immobilier et le commerce, travaillant notamment comme intermédiaire pour Aliko Dangote, le roi du ciment nigérian et l'homme le plus riche d'Afrique. - "Jeune et plein d'énergie" - Le journal Vanguard le décrit comme "un entrepreneur malin qui sait rendre possible l'impossible". Appartenant à l'une des quatre lignées royales des Yoruba, fils d'un présentateur de radio et de télévision, il a été choisi comme roi parmi une vingtaine de candidats, devenant l'un des chefs traditionnels les plus jeunes du Nigeria. Le Nigeria compte 40 millions de Yoruba, installés principalement à Lagos et dans les six Etats du sud-est, ce qui en fait la deuxième ethnie la plus importante après les Haoussa-Fulani dans ce pays de 175 millions d'habitants. Avant la colonisation par les Britanniques du pays des Yoruba au XIXe siècle, le roi d'Ifé était un monarque puissant. Dans le Nigeria moderne, il n'a plus de fonctions constitutionnelles, mais il est quand même payé par l'Etat avec un statut équivalent à un fonctionnaire. "Aujourd'hui l'importance du roi dépend surtout de son influence et de la manière dont il l'utilise pour améliorer le sort de ses sujets", selon le professeur Abimbola Adesoji, chef du département d'histoire de l'université Obafemi Awolowo d'Ile-Ifé. "Je suis content que notre nouveau roi soit jeune, plein d'énergie et bien placé auprès des gens puissants", s'est réjoui Tomi Omodunbi. "Il faut qu'il améliore les infrastructures sociales et qu'il donne des emplois aux jeunes". "Il doit écouter les conseils et se comporter avec maturité, malgré son âge", a jugé Joseph Muda Awowole, un réparateur de radio de 58 ans. Afusatu Layade, une marchande de piment de 34 ans au grand marché d'Ile-Ifé, était ravie d'assister à la cérémonie de couronnement du nouveau roi: "Je suis contente de voir cela une fois dans ma vie. J'espère beaucoup de lui".

