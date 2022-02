Paris (AFP). Fifa: un rapport de 1998 fait état du salaire de Platini

Un rapport distribué le 12 novembre 1998 aux membres du comité exécutif de l'UEFA fait état du salaire annuel "d'un million de francs suisses" pour les activités de Michel Platini comme conseiller à la Fifa, qui lui vaut d'être menacé de radiation à vie du monde du foot, révèle le Journal du Dimanche. "Cette pièce vient démontrer, contrairement à la thèse sur laquelle repose toute l'accusation, que le contrat de Michel Platini avec la Fifa n'avait aucun caractère occulte, et que de nombreuses personnes, y compris à l'UEFA et à la Fifa, en avaient connaissance dès 1998", a réagi auprès du JDD l'avocat de Michel Platini, Me Thibaud d'Alès. Cette note, "qui ressemble à une des notes d'un service de renseignements", selon le Journal du Dimanche qui en "détient un script", a été distribuée lors d'un comité exécutif de l'UEFA à Stockholm, en Suède, en 1998 écrit l'hebdomadaire. Y assistent celui qui est alors président de l'UEFA, le Suédois Lennart Johansson, ainsi que les Allemands Egidius Braun et Gerhard Aigner, l'Italien Antonio Matarrese, le Turc Senes Erzik et le Norvégien Per Ravn Omdal. Trois d'entre eux, Johansson, Matarrese et Erzik, sont également membres de la Fifa, selon le JDD. Dans ce document est indiqué que Joseph Blatter "a déjà annoncé que Platini deviendrait le futur directeur des sports de la Fifa. Platini deviendrait donc impliqué dans la Fifa", et qu'il y a des rumeurs selon lesquelles "Platini souhaite travailler depuis Paris". Est également écrit, selon le JDD, qu'"on entend parler d'un salaire d'un million de francs suisses". Le triple Ballon d'Or est menacé de bannissement à vie sur la base d'un rapport d'enquête interne à la Fifa à propos du paiement controversé de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la part de Blatter, président démissionnaire de la Fifa, pour un travail de conseiller achevé en 2002. Ce travail n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit. Le 10 octobre, Platini a contesté devant la Fifa sa suspension provisoire de 90 jours prononcée deux jours avant. Il a fallu un mois et huit jours pour que la chambre des recours de la Fifa lui notifie le 18 novembre le rejet de cet appel. Platini s'est alors tourné le 20 novembre vers le TAS, juridiction sportive suprême et indépendante. En procédure d'urgence, le TAS peut rendre sa décision entre deux et trois semaines.

