L'Agenda en Normandie : mardi 8 décembre

MANCHE

Vendredi et tout ce week-end, c'est la 10ème édition du Marché des délices des féeries à Jullouville. Une cinquantaine de boutiques de Noël seront présentes au milieu d'un décor féerique. Des animations pour les enfants seront proposées. Le marché se tiendra salle des Mielles et il sera ouvert vendredi de 16h30 à 22h, samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 19h.

Tout ce week-end, un marché de Noël est organisé à Querqueville. Artisanat d'art et produits du terroir seront proposés. Arrivée du Père Noël vers 16h. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Manoir de la Coquerie de 10h à 18h.

CALVADOS

Ce mardi soir, assistez à l'avant-première du film "Un plus une" avec Jean Dujardin. Antoine part en Inde travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l'attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Samedi, l'association «Côté Terre et Mer» de Grandcamp-Maisy, en partenariat avec la Mairie, organise un marché de Noël dans le centre-ville, rue Aristide Briand. C'est ce samedi de 10h à 18h.

ORNE

Vendredi et tout ce week-end, la ville de l'Aigle accueille plus d'une cinquantaine d'exposants sur la Place Boislandry et dans la galerie marchande "Espace du Cadran" pour son traditionnel marché de Noël. De nombreuses animations sont au programme. Comme l'année dernière, des étiquettes de cadeaux et un coloriage pour enfant à l'effigie des personnages de l'affiche 2015 sont à télécharger ICI



Vendredi et tout ce week-end, des animations seront proposées à Sées. Il y aura un marché de Noël aux anciennes halles dès le vendredi à 15h suivi de la parade de Noël à 18h30. La traditionnelle foire aux dindes se tiendra samedi ainsi que les fameux 10 km de Sées. Et dimanche, clôture d'un week-end de festivités avec la bourse aux jouets.

Samedi, assistez au concert de la multi-instrumentiste Ariane Moffatt à la Luciole à Alençon. C'est de l'électro/pop. C'est ce samedi à 21h. L'entrée est à 12€ sur place. Plus d'infos ICI