Séverine part sur la côte normande au volant d'une Mini avec Envergure Auto

Séverine Monrocq gagne son week-end en Thalasso avec mise à disposition d’une MINI pour 2 personnes comprenant le diner, la nuit et le petit déjeuner à l’hôtel l'hôtel de la Baie Best Western Plus de Granville avec également l’accès à 4 soins au centre de thalasso Prévithal.

Un cadeau à l'occasion de l'élection de Miss Pays Saint-Lois samedi 28 novembre au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô.

Ci-joint la photo de notre gagnante entourée d'une partie de l'équipe de Saint-Lô Commerces, du représentant de Tendance Ouest et de Mr MARIE de chez Envergure auto.