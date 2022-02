Londres (AFP). Syrie: Cameron appelle le Parlement à soutenir les alliés du Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique David Cameron a appelé mercredi les députés à voter en faveur de frappes en Syrie, soulignant que le pays devait prendre ses responsabilités et soutenir ses alliés contre le groupe État islamique (EI). "Nous devons répondre à l'appel de nos alliés. L'action que nous proposons est légale, nécessaire et (elle) est la bonne chose à faire pour la sécurité de notre pays", a déclaré M. Cameron à l'ouverture d'un débat qui doit durer une dizaine d'heures. "Nous devons prendre nos responsabilités" et ne pas compter sur les autres pour notre sécurité, a-t-il ajouté. "Je ne prétends pas que la réponse est facile ou que j'ignore les risques d'une intervention militaire", a fait valoir le Premier ministre conservateur, tout en estimant que le Royaume-Uni ne peut pas attendre qu'une solution politique soit en place en Syrie et que sa contribution militaire pourrait "faire une vraie différence". "La menace est déjà là", a encore argumenté M. Cameron dans une ambiance houleuse, les opposants aux frappes réclamant ses excuses pour avoir déclaré la veille lors d'une réunion des conservateurs que les opposants aux frappes étaient des "sympathisants terroristes". M. Cameron, qui dispose d'une courte majorité au Parlement, est a priori assuré d'une majorité des votes, une quarantaine de députés travaillistes ayant fait savoir qu'ils voteraient en faveur des frappes, tout comme les libéraux-démocrates et le DUP nord-irlandais. Le soutien de l'opinion publique est toutefois en recul: d'après un sondage de l'institut You Gov, publié mercredi dans le Times, 48% des sondés soutiennent une intervention en Syrie, contre 59% la semaine dernière.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire