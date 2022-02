Paris (AFP). Les Restos du Coeur lancent leur 31e campagne hivernale

Les Restos du c?ur ont lancé lundi leur 31e campagne hivernale, placée sous le signe d'un élargissement de la défiscalisation des dons des producteurs, essentiels à leur fonctionnement. Lessive, sachets de thé ou boîtes de conserve, les Restos ont préparé leurs étalages dans leur centre de l'ouest parisien, pour accueillir dès l'après-midi les familles les plus démunies. Leurs 69.000 bénévoles distribueront au moins 128 millions de repas jusqu'en mars à près d'un million de personnes, au sein de leurs 2.111 centres ouverts quotidiennement. Le reste de l'année, le dispositif est allégé et recentré sur les plus précaires. L'association a mis cette année l'accent sur l'élargissement de la loi Coluche, qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôts sur des dons à des associations fournissant des repas à des personnes en difficultés. Après avoir obtenu qu'elle soit étendue aux dons des producteurs de lait en 2013 et d'oeufs en 2014, les Restos réclament désormais d'"aller jusqu'au bout". "Il faut pouvoir l'ouvrir aux céréales et aux viandes", explique Olivier Berthe, président de l'association. "Il ne faut pas se laisser arrêter par les obstacles administratifs. Il y a trois ans on nous disait que c'était impossible pour le lait, cette année ça a fourni 7 millions de litres aux Restos". "On en discute depuis deux ans", a expliqué sur place le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Le problème? Ces deux filières présentant de nombreux intermédiaires. "Sur la viande notamment, c'est beaucoup plus compliqué de tracer les produits et de déterminer un taux qui ensuite fait droit à une défiscalisation", a souligné le ministre. En revanche, la défiscalisation des dons de fruits et légumes, notamment transformés, est "en cours de finalisation", selon le ministère de l'Agriculture. Si les négociations aboutissent, les Restos pourraient bénéficier de davantage de produits transformés comme des compotes de pommes, ou des soupes, qui se conservent plus longtemps que les fruits et légumes frais. "Les annonces vont dans le bon sens", a analysé Olivier Berthe: "Les dons de fruits et légumes sont essentiels () mais on veut pouvoir les transformer pour les garder plus longtemps, ça nous permet d'accepter de plus grosses quantités de dons". Avec plus de 93 millions d'euros en 2014-2015, les dons et legs représentent près de la moitié des ressources de l'association, qui s'appuie également sur les recettes générées par les concerts des Enfoirés et des subventions.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire