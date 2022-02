Les Olympiades des Métiers 2019 en Normandie ?

C'est par un courrier adressé à Michel Guisembert, président du comité français des Olympiades des métiers, que Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais, présidents des deux régions normandes, ont manifesté leur souhait d'accueillir les finales nationales des 45e Olympiades des Métiers.

Cinquante métiers, huit pôles, 800 jeunes

Les Olympiades des métiers se déroulent tous les deux ans : elles comprennent une finale régionale, une finale nationale et une finale internationale et rassemblent des milliers de jeunes de moins de 23 ans, apprentis et élèves en formation professionnelle. Une cinquantaine de métiers sont représentés, répartis en huit pôles : industrie, BTP, maintenance, automobile, nouvelles technologies, services, alimentation et métiers du végétal.

Si la Normandie est retenue comme terre d'accueil de cette compétition, 800 jeunes sélectionnés lors des finales régionales se présenteront et s'affronteront lors de différentes épreuves organisées pendant une semaine devant des dizaines de milliers de spectateurs.

En janvier 2015, à Strasbourg, les jeunes Normands avaient obtenu 21 médailles dont quatre en or.