Paris (AFP). Eric Beaumard, un grand sommelier au parcours de résistance

Il se destinait à la cuisine mais un accident l'a mené au vin. Autodidacte, est l'un des plus grands sommeliers du monde, malgré un bras infirme, régnant depuis plus de quinze ans sur la cave et le restaurant du majestueux hôtel George V. Cet homme chaleureux et enjoué de 52 ans, à l'aise aussi bien dans les luxueux salons du palace parisien que dans les vignobles où il se rend au moins deux fois par mois, vient de publier "Les Vins de ma vie" (Editions de La Martinière). Il y recense plus de 70 propriétés d'exception, Veuve Clicquot, Romanée-Conti, Pétrus, des vins de la Vallée du Rhône, d'Alsace, mais aussi des vins étrangers, des eaux de vie, un cidre, une bière "A travers chaque propriété, il y a une histoire, je les connais depuis trente ans!", s'exclame ce Breton volubile, arrivé fin 1999 au George V dont il a constitué la prestigieuse cave, qui compte désormais 50.000 bouteilles et 2.800 références. Dans cet ouvrage, Eric Beaumard s'est servi des notes prises depuis des années lors de ses dégustations dans les caves. "Pas toujours facile, avec un bras", commente celui qui, à 18 ans, a frôlé la mort dans un accident de moto à Rennes. Le jeune cuisinier perd l'usage de son bras droit et passe de longs mois à l'hôpital, où il rencontre sa future femme, Marie, elle aussi accidentée. A sa sortie, le chef Olivier Roellinger le prend dans son restaurant à Cancale. "Je m'étais fait moi-même mes propres outils pour cuisiner", raconte Eric Beaumard. Mais son bras droit, insensible, ne sent pas la douleur quand il se brûle. "Olivier Roellinger m'a dit +Tu devrais essayer le vin+" "Quand on est au fond du trou et qu'il y a quelqu'un qui croit en toi, ça suffit parfois pour y croire aussi!", sourit-il. Après un tour dans les vignobles bordelais, le jeune homme se met à se passionner pour le vin. Avec comme seules ressources une allocation adulte handicapé, les débuts sont difficiles. Il enchaîne les petits boulots, se forme tout seul avec des stages en vinification et en ?nologie pour préparer les concours. - 'Être têtu' - "J'avais besoin des concours pour travailler, pour essayer de faire comprendre que je pouvais me débrouiller tout seul avec un bras. Il faut être têtu!", reconnaît cet homme à l'oeil pétillant et au rire communicatif. "C'est un parcours de résistance". Il devient meilleur sommelier de Bretagne, puis meilleur jeune sommelier de France: "Je me suis dit, ça y est, enfin, quelqu'un va peut-être me prendre!" Il passe un entretien dans un grand hôtel cannois mais son handicap effraie la direction. Il atterrit finalement près de Saint-Etienne, au restaurant La Poularde à Montrond-les-Bains, où le chef Gilles Etéocle lui donne sa chance. "La clientèle de la région a senti chez moi la passion plus que le handicap. Je me suis construit grâce à cela", dit-il, reconnaissant. Il devient meilleur sommelier de France en 1992 puis d'Europe, deux ans plus tard. Trois cents clients l'accompagnent même à Vienne en Autriche pour le concours du meilleur sommelier du monde, pour lequel il obtient la deuxième place. Fin 1999, il tente une nouvelle expérience et met le cap sur Paris, où il est chargé de constituer entièrement la cave du Four Seasons Hotel George V qui rouvre après rénovation. Il devient sommelier-directeur du restaurant gastronomique du palace, Le Cinq, qui connaît un succès fulgurant, obtenant trois étoiles dès 2003. Une troisième étoile perdue depuis et que le restaurant ambitionne aujourd'hui de regagner sous la houlette du chef Christian Le Squer. "J'y crois à 2.000%!", confie Eric Beaumard. Son ami, le critique gastronomique Nicolas de Rabaudy, qui a eu l'initiative de ce livre, exprime son admiration pour un homme au "rayonnement hors du commun", et "un transmetteur extraordinaire, qui explique très bien les vins sans vous infliger son savoir". Quand il n'est pas en salle, ce père de trois grands enfants s'occupe aussi de faire des assemblages de cépages dans plusieurs propriétés, au Portugal, en Provence et en vallée du Rhône.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire