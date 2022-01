2 français sur 3 stressent pour les cadeaux de Noël

2 français sur 3, avouent être particulièrement stressées à l'approche des fêtes notamment pour des questions financières, les cadeaux ça peut coûter cher !

Les jeunes trouvent que le budget est souvent beaucoup trop conséquent pour leur portefeuille et souvent on associe Noël à une véritable corvée, chronophage et compliquée.

Comment remédier à cela ?

- Faire ses achats à l'avance, en ce 27 novembre vous êtes encore dans les clous, cela vous permet de fuir la cohue dans les magasins.

- Passer par le e-commerce.

- Ou (c'est ce que je fais souvent) des cadeaux communs en vous associants aux cousins, frères et sœurs pour alléger la note.

Pour moi le stress c'est plutot comment emballer les cadeaux, en 27 ans je sais toujours pas faire un beau pliage, ça c'est une phobie !