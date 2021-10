Amour : 60% des français fantasment sur leurs collègues de bureau

Nous passons près d'un tiers de notre journée sur notre lieu de travail. Parfois des liens se créent avec nos collègues. C'est ce que nous apprend un moteur de recherche de jobs après avoir interrogé les français sur leurs relations amoureuses au travail.

Selon une nouvelle étude, 60% des sondés ont déclaré fantasmer en secret, sur l'un ou l'une de leurs collègues de bureau!

Autre chiffre, 46% des travailleurs sont déjà tombés amoureux ou amoureuses de leur voisin de travail. Les filles sont plus nombreuses que les garçons à craquer.

Tomber amoureux au travail est plus courant dans les grandes villes et dans les entreprises de plus de 100 salariés. Les plus touchés ? Les commerciaux, les informaticiens et les personnes travaillant dans le marketing.

La plupart du temps, peu d'individus vont essayer de conclure par timidité et par peur de la réaction d'autrui, mais contrairement aux idées reçues, les couples trouvent qu'il est facile de gérer une histoire au bureau...