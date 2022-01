Paris (AFP). Trains: des portiques de sécurité pour le Thalys seront installés à Lille et Paris avant le 20 décembre

Le gouvernement a pris la décision d'"installer les portiques pour le Thalys", qui relie notamment la France, la Belgique et les Pays-Bas, "à Lille et à Paris avant le 20 décembre", a indiqué mardi la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal. Cette mesure, décidée à la suite des attentats de Paris le 13 novembre, sera aussi instaurée à Bruxelles, à Amsterdam et à Cologne (Allemagne), et "au besoin, la France installera les portiques (dans ces gares, ndlr) pour qu'ils soient cohérents avec ceux qui sont installés à Paris", a ajouté la ministre qui a aussi la tutelle des transports, sur France Inter. Pour renforcer la sécurité dans les gares "qui reçoivent des trains à dimension internationale", le gouvernement étudie aussi "la possibilité de mettre en place des systèmes de billets nominatifs", comme cela existe déjà pour le transport aérien. Des "barrages filtrants" seront aussi déployés dans les gares pour contrôler des voyageurs et leurs bagages, "en s'appuyant sur les moyens de la SNCF". "Ces barrages filtrants sont très sécurisants pour les voyageurs", a argumenté la ministre, ajoutant que "cela se fait d'ailleurs de façon très simple dans les salles de spectacles". A terme, "l'idée" est que les quais des gares ne soient accessibles qu'aux seuls voyageurs, "mais il faut être pragmatique", a-t-elle indiqué. Ces décisions vont être mises en application "très rapidement", a précisé Ségolène Royal. Elles interviennent alors que la SNCF a remis la semaine dernière au gouvernement des propositions pour améliorer la sécurité des trains et des gares. Le patron de l'entreprise Guillaume Pepy avait alors évoqué la possibilité que des personnels de la sécurité de la SNCF en civil mais armés soient déployés dans certains trains. Cette proposition n'a pas été reprise dans les annonces faites ce mardi par la ministre de l'Ecologie. "Aujourd'hui c'est l'armée qui patrouille" dans les gares dans le cadre du plan Sentinelle, a simplement affirmé Mme Royal.

