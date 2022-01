Paris (AFP). Trains: des portiques pour le Thalys seront installés à Lille et Paris avant le 20 décembre

Le gouvernement a pris la décision d'"installer les portiques pour le Thalys", qui relie notamment la France, la Belgique et les Pays-Bas, "à Lille et à Paris avant le 20 décembre", a indiqué mardi la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal. Cette mesure, décidée à la suite des attentats de Paris le 13 novembre, sera aussi instaurée à Bruxelles, à Amsterdam et à Cologne (Allemagne), et "au besoin, la France installera les portiques pour qu'ils soient cohérents avec ceux qui sont installés à Paris", a ajouté la ministre qui a aussi la tutelle des transports.

