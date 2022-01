Genève (AFP). Fifa: sanctions requises contre Blatter et Platini

La chambre d'investigation de la commission d'éthique de la Fifa a annoncé samedi avoir "requis des sanctions" contre Joseph Blatter, son président démissionnaire, et Michel Platini, l'un des six candidats à sa succession, sans préciser la teneur de celles-ci. Annonçant avoir bouclé son instruction sur les dossiers Blatter et Platini, tous deux suspendus provisoirement pour 90 jours, et mettant en avant "la présomption d'innocence", la chambre d'investigation de la commission d'éthique de la Fifa n'a pas précisé les sanctions requises contre les deux hommes dans son rapport final transmis à la chambre de jugement.

