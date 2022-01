Paris (AFP). Attentats: Hollande remercie Mohammed VI pour l'assistance efficace du Maroc

François Hollande a remercié vendredi le roi Mohammed VI pour "l'assistance efficace" apportée par le Maroc après les attentats de Paris, a indiqué la présidence française à l'issue de leur entretien. Les deux dirigeants ont marqué "la détermination partagée de la France et du Maroc à mener ensemble le combat contre le terrorisme et la radicalisation, et à ?uvrer à la résolution des crises régionales et internationales", a ajouté l?Élysée dans un communiqué. Un renseignement marocain a contribué à mettre les enquêteurs français sur la piste du jihadiste belgo-marocain Abdelhamid Abaaoud, organisateur présumé des attentats de Paris, mort mercredi lors d'un assaut policier à Saint-Denis, avait indiqué jeudi une source proche de l'enquête. Les autorités françaises avaient aussi indiqué cette semaine avoir bénéficié d'une information de la Turquie pour localiser Abdelhamid Abaaoud, le situant en Grèce. Le roi du Maroc, qui se trouvait en visite privée en France, avait souhaité s'entretenir avec François Hollande, selon l'entourage présidentiel. Lors de leur entretien à l?Élysée, les deux chefs d?État ont aussi "réaffirmé leur pleine mobilisation pour la préservation de la planète et la réussite de la COP21 à Paris et de la COP22 au Maroc en 2016", selon le communiqué. Après un an de brouille sérieuse en 2014 à la suite d'un conflit judiciaire, la coopération franco-marocaine, notamment dans l'échange de renseignements, avait repris en janvier avec l'adoption d'un accord judiciaire prévoyant notamment d?instruire prioritairement au Maroc les plaintes des binationaux franco-marocains.

